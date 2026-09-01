Más de mil muertos y 4,462 desaparecidos en deslave del Himalaya

El devastador deslave ocurrido el pasado 23 de agosto en la frontera entre Nepal y China ha dejado un saldo de 1,003 muertos y 4,462 desaparecidos, según los últimos reportes oficiales de ambos países, mientras los equipos de rescate continúan la búsqueda de víctimas entre los escombros.

Las autoridades nepalíes elevaron este martes a 987 el número de fallecidos en su territorio, mientras que China reportó 16 víctimas en la región autónoma del Tíbet, y la cifra de desaparecidos asciende a 3,916 en Nepal y 546 en el Tíbet.

La avalancha, provocada por el colapso de un glaciar en el Himalaya, arrasó con poblaciones enteras, destruyó viviendas y dejó comunidades incomunicadas, mientras científicos advierten que el acelerado derretimiento de glaciares por el aumento de temperaturas incrementa el riesgo de estos fenómenos extremos.