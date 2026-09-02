Medicina Legal determina que parricida de Ticuantepe está mentalmente sana

El dictamen del Instituto de Medicina Legal determinó que Angélica María Mayrena López, de 31 años, no presenta problemas mentales ni alteraciones psiquiátricas, por lo que será condenada por el delito de parricidio en perjuicio de su hija de cuatro años, a quien sumergió en un balde de agua el pasado 18 de agosto en el municipio de Ticuantepe.

El resultado forma parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que incluyó testimonios de la madre de la acusada, quien declaró que su hija ya había sido evaluada por un psiquiatra privado y también confirmó su estabilidad mental. El hermano de la procesada, quien fue el primero en llegar a la vivienda, encontró sin vida a su sobrina. La jueza capitalina Karen Chavarría del juzgado noveno programó la próxima audiencia para el 2 de octubre.