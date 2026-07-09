Menor fue sustraída de su casa en México tras contacto por Roblox para extorsionar a sus padres

La policía mexicana alertó sobre el caso ocurrido en 2025, mientras expertos advierten que los delincuentes usan perfiles falsos para ganar confianza de niños en juegos en línea.

La policía mexicana investiga un caso de secuestro ocurrido en 2025 donde una menor fue sustraída de su domicilio después de ser contactada a través del juego en línea Roblox, con el objetivo de extorsionar a sus padres, un modus operandi que es más común de lo que se cree y expone la gravedad de la falta de control.

El especialista advirtió que los niños se convierten en presas fáciles para delincuentes que, mediante perfiles falsos y avatares, se ganan su confianza en plataformas digitales con segundas intenciones.

Este tipo de hechos puede derivar en robos, abusos sexuales u otros delitos que ponen en riesgo la integridad de los menores.