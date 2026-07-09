Menor fue sustraída de su casa en México tras contacto por Roblox para extorsionar a sus padres

La policía mexicana investiga un caso de secuestro ocurrido en 2025 donde una menor fue sustraída de su domicilio después de ser contactada a través del juego en línea Roblox, con el objetivo de extorsionar a sus padres, un modus operandi que es más común de lo que se cree y expone la gravedad de la falta de control.

El especialista advirtió que los niños se convierten en presas fáciles para delincuentes que, mediante perfiles falsos y avatares, se ganan su confianza en plataformas digitales con segundas intenciones.

Este tipo de hechos puede derivar en robos, abusos sexuales u otros delitos que ponen en riesgo la integridad de los menores.