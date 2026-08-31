Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina: “Me vacié, ya no tengo más para dar”

Lionel Messi anunció su decisión de retirarse de la Selección Argentina después de 20 años defendiendo la camiseta albiceleste. El astro argentino explicó que fue una decisión difícil y dolorosa, pero que considera que llegó el momento de cerrar esta etapa: “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección… Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”.

Messi aseguró que siempre entregó todo por la selección y por sus aficionados: “Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”. En su mensaje, también reconoció que siente que su ciclo llegó a su final: “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”. El jugador agradeció el cariño recibido durante sus dos décadas con Argentina y afirmó: “Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”.

Messi también dedicó unas palabras a su familia, entrenadores, compañeros y dirigentes, y cerró con una frase cargada de emoción: “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”. Finalmente, reveló que había escrito el mensaje el 21 de julio, dos días después de la final, pero que después de la muerte de su padre está “más convencido que antes” de su decisión. “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”, concluyó.