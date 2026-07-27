Messi mantiene el récord del post con más “Me gusta” en la historia de Instagram

La icónica publicación de Lionel Messi tras conquistar la Copa Mundial de Qatar 2022 continúa haciendo historia en las redes sociales. La fotografía, compartida el 18 de diciembre de 2022, en la que aparece levantando el trofeo junto a la selección argentina, se mantiene como el post con más “Me gusta” en la historia de Instagram.

La publicación acumula cerca de 75 millones de likes, una cifra que ningún otro contenido en la plataforma ha logrado superar hasta el momento.

A casi cuatro años de aquel histórico triunfo, la imagen sigue siendo un símbolo del mayor logro en la carrera de Messi y uno de los momentos más recordados en la historia del fútbol y las redes sociales.