Messi reapareció en público para alentar a Leones FC junto a su hijo Mateo

Lionel Messi volvió a mostrarse en público tras la final del Mundial 2026 y lo hizo en Arroyo Seco, donde asistió al Estadio Antonio Di Giacomo para presenciar el partido entre Leones FC y Central Córdoba por la 21ª fecha de la Primera C.

El capitán de la Selección argentina llegó el sábado acompañado por su hijo Mateo y siguió el encuentro desde la tribuna. Aunque intentó mantener un perfil bajo, con capucha, abrigo negro y un mate en la mano, fue reconocido rápidamente por los asistentes, con quienes compartió saludos y firmó autógrafos.

La presencia de Messi no fue casual. Leones FC es el club fundado y sostenido por la familia del astro rosarino, que disputa su primera temporada en la cuarta categoría del fútbol argentino.

En lo deportivo, Central Córdoba se quedó con la victoria por 2-0 gracias a los goles de Marcos Córdoba y Franco Fernández. Pese a la derrota, Leones FC se mantiene tercero en la Zona B con 29 puntos, a siete unidades del líder.