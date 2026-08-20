Michael Jackson, el Rey del Pop que marcó generaciones y revolucionó la música

Hablar de música pop es referirse inevitablemente a Michael Jackson, una leyenda que nació el 29 de agosto de 1958 en Indiana, Estados Unidos, y que con su talento, disciplina y visión artística se convirtió en el indiscutible Rey del Pop, rompió récords, marcó generaciones y revolucionó la industria del entretenimiento con un legado que trasciende fronteras y décadas.

Su influencia no solo se limitó a la música, sino que abarcó el baile, la moda y los videoclips, estableciendo nuevos estándares en cada ámbito.

Su capacidad para conectar con el público y su innovación constante lo posicionan como uno de los artistas más importantes de la historia.