Migraña: la enfermedad que anuncia su llegada con síntomas previos

El doctor Bryan Pérez de Clínica de Medicina Oriental Altamira explica cómo identificar y abordar esta condición neurológica.

El doctor Bryan Pérez abordó en una consulta médica televisiva el tema de la migraña, una enfermedad neurológica que se caracteriza por dolores de cabeza que pueden ser unilaterales o bilaterales y que suele anunciarse con síntomas premonitorios que alertan al paciente sobre su llegada.

Los pacientes que padecen migraña por años reconocen cuándo va a aparecer porque comienzan a experimentar hipersensibilidad en los sentidos, visión borrosa y una notable molestia con la luz, lo que les permite anticiparse al dolor intenso.

El especialista destacó que estos síntomas previos son clave para el abordaje temprano de la enfermedad.