Mini pinchos de res con chimichurri: chef comparte receta fácil y versátil para celebrar

El chef Héctor Acosta presentó en el segmento “Cocina con sabor” la receta de unos mini pinchos de res con chimichurri, un platillo versátil y sencillo de preparar que resulta ideal para compartir en familia o entre amigos durante el almuerzo o el fin de semana.

Los ingredientes necesarios incluyen res en cubo, cebolla, chiltoma, tomate, tortillas, perejil, aceite de oliva y ajo, este último fundamental para darle el toque característico al chimichurri que acompaña a la carne.

El chef destacó que la preparación es práctica y puede realizarse en equipo, convirtiendo la cocina en un espacio de celebración y convivencia. La receta promete ser un éxito entre los comensales por su sabor y su presentación en formato de mini pinchos, perfectos para cualquier ocasión especial.