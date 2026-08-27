Ministerio Agropecuario reporta alza en producción de carne

Nicaragua produjo 250.3 millones de libras de carne bovina entre enero y julio de 2026, una cifra superior a las 231.8 millones de libras obtenidas en el mismo período del año pasado, según el informe mensual del Ministerio Agropecuario (MAG).

Esta cantidad de proteína se obtuvo a través de mataderos industriales, rastros municipales y matarifes individuales, y el MAG asegura que con esta producción se garantiza la disponibilidad para el consumo local y el comercio exterior.

La institución destacó que la agroindustria de carne bovina, tanto artesanal como industrial, es un eslabón clave para agregar valor a la producción primaria, fortaleciendo la seguridad alimentaria e impulsando la economía nacional.