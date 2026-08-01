Montan tarimas en carretera a Masaya para fiestas

Desde este viernes comenzó el montaje de estructuras y tarimas sobre la carretera a Masaya, previo al arranque de las fiestas patronales de Managua en honor a Santo Domingo de Guzmán.

La instalación se realiza en esta concurrida arteria vial, punto clave para el tradicional desfile hípico que reunirá a miles de espectadores.

Entre las estructuras destaca la tarima de Canal 10, donde se realizará su tradicional Nacatamalada, uno de los eventos más concurridos por las familias.

El recorrido hípico saldrá desde la Feria Ganadera, pasando por la Rotonda Santo Domingo y culminará en el Parque de la Biblia, dinamizando la economía local.