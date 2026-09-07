Motocicleta queda incrustada en camión en Jinotega

Un motociclista resultó ileso la tarde de este domingo tras colisionar contra la parte trasera de un camión volquete en marcha en la bajada de la Cuesta de Guale, municipio de Santa María de Pantasma, Jinotega, en un accidente que dejó la motocicleta incrustada en el vehículo pesado.

El conductor del camión continuó su marcha sin notar el impacto, hasta que varios testigos le hicieron señas para que se detuviera.

Presuntamente, el motociclista perdió el control de su vehículo, lo que provocó la colisión. Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas y todo quedó en un susto para el motorizado, quien resultó ileso.