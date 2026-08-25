Motociclista muere atropellado por camión cisterna de bomberos en Carretera Sur

Daniel Misael Vallecillo Estrada, de 22 años, falleció tras ser atropellado por un camión cisterna de bomberos en el kilómetro 22.2 de la Carretera Sur. El accidente ocurrió cuando el motociclista perdió el control de su vehículo en una curva y cayó al carril contrario.

El camión cisterna era conducido por Larry Antonio Ortiz, de 40 años, y se dirigía al kilómetro 27 para atender un incendio en una vivienda. Según la investigación policial, Vallecillo Estrada viajaba del crucero hacia Managua cuando ocurrió el percance.

El joven era originario de la zona 3 de Ciudad Sandino. Los bomberos continuaron su trayecto tras el accidente para cumplir con la emergencia reportada.