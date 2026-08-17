Motociclista de 24 años muere al chocar de frente contra rastra en Managua

Elvio Josué Hernández, de 24 años, falleció la tarde del domingo tras colisionar contra una rastra en el kilómetro 77 de la carretera Tipitapa-San Francisco Libre. El impacto le causó la muerte inmediata en el lugar del accidente.

El cuerpo del motociclista quedó completamente irreconocible y su pierna izquierda se desprendió e incrustó entre el cabezal y la motocicleta. Sufrió fractura expuesta en la extremidad inferior derecha, lesión en el brazo derecho y graves heridas en la cabeza.

La víctima era originaria del sector El Puerto, en San Francisco Libre, donde lideraba un equipo de fútbol local con el número 19 en su camiseta. Las autoridades trasladaron el cuerpo a la morgue como parte del procedimiento legal establecido para accidentes de tránsito.