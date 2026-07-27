Motociclista de 26 años muere al chocar contra alcantarilla en Madriz

Pedro Gutiérrez López, de 26 años, perdió la vida la madrugada del domingo 26 de julio en el sector Santa Leonor de la comunidad Cusmají, municipio de Palacagüina, Madriz, cuando perdió el control de su motocicleta e impactó contra una alcantarilla que dejó su cuerpo tendido sobre la carretera.

El joven, quien laboraba en un matadero de Condega, Estelí, y residía en Palacabuina, se movilizaba hacia su vivienda en el momento del fatal accidente, según información de medios locales que dieron cuenta del siniestro vial ocurrido en horas de la madrugada.

Familiares de la víctima llegaron al lugar con un ataúd para recoger el cadáver y trasladarlo a su vivienda, donde sería velado, mientras agentes de la Policía de Tránsito iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro.