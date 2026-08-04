Motociclista de 26 años muere tras perder control en Quevedo, Ecuador

Un joven de 26 años falleció de forma inmediata en Quevedo, provincia de Los Ríos, Ecuador, después de perder el control de su motocicleta al salir de una curva, caer al pavimento y ser golpeado fatalmente en la cabeza por un vehículo liviano que circulaba por el lugar.

El accidente quedó registrado en vídeo, donde se observa cómo la víctima, que se desplazaba a exceso de velocidad, pierde el equilibrio al llegar a la intersección y es impactado segundos después.

La policía ecuatoriana se encuentra a cargo de las investigaciones del suceso que ha generado conmoción en la población y en redes sociales.