Motociclista herido tras colisión con bus de la ruta 172 en Managua 

Un joven motociclista de aproximadamente 27 años fue trasladado de emergencia a un hospital tras ser impactado por un bus de la ruta 172 en los semáforos Ricardo Morales Avilés, en Managua, en un accidente que dejó posibles fracturas.

Testigos aseguraron que el conductor del bus invadió el carril del motociclista cuando el semáforo estaba en rojo, mientras que el busero afirmó que no vio al joven porque este lo aventajó por el punto ciego al circular de sur a norte.

Agentes de la Especialidad de Tránsito del Distrito 1 realizan las investigaciones para determinar las responsabilidades del siniestro ocurrido al mediodía del miércoles. El motociclista permanece bajo atención médica mientras se espera el croquis del accidente.