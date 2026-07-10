Motociclista lesionado al ser chocado por camioneta en carretera a Masaya

Un motociclista resultó con lesiones en el kilómetro 12.2 de la carretera hacia Masaya luego de que una camioneta lo colisionara cuando intentaba cruzar los cuatro carriles de la vía, mientras otros conductores le cedían el paso.

Los testigos señalaron que la combinación de la prisa del motociclista y la falta de visibilidad para el conductor de la camioneta, que se dirigía de Masaya a Managua, provocó el siniestro vial.

Agentes de la Especialidad de Seguridad de Tránsito Nacional llegaron al lugar para realizar el croquis correspondiente y entrevistar a los involucrados, con el objetivo de deslindar responsabilidades.