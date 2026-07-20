Motociclista muere al estrellarse contra un árbol en carretera a Masaya

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Ernesto Cárdenas, un joven de 27 años originario de Masaya, cuando la madrugada de este lunes perdió el control de su motocicleta y se estrelló de forma frontal contra un árbol en el kilómetro 11.8 de la carretera que conecta Managua con el departamento de Masaya.

El mesero de profesión se movilizaba en sentido de la capital hacia Masaya aproximadamente a las 3:40 a.m., cuando según reportes preliminares viajaba a presunto exceso de velocidad, lo que habría provocado el fatal desenlace.

Miembros de la Policía Nacional acudieron al lugar para levantar el croquis del accidente y determinar con exactitud las causas que originaron la tragedia, mientras el cuerpo del joven fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la práctica de la autopsia correspondiente.