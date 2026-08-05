Motociclista muere al impactar contra poste en Managua

Jorge Antonio Fonseca Madrid, de 50 años, perdió la vida la madrugada de este martes cuando la motocicleta que conducía impactó contra un poste de luminaria pública frente a la Embajada de EE.UU. en Managua.

La víctima regresaba de un bar junto a su pareja, Catherine Roxana Centeno Sánchez, de 28 años, y ambos viajaban a exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol.

La mujer sobrevivió al impacto pero sufrió una herida grave en la cabeza y fue trasladada al Hospital Fernando Vélez Páez.

Familiares calificaron el hecho como una muerte anunciada debido a los hábitos de la víctima.