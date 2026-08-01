Motociclista muere en choque frontal en Managua

Un violento accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista y dejó a su acompañante con lesiones de gravedad la mañana de este viernes en la intersección de la entrada a Villa Jerusalén en Sabana Grande, Managua.

El conductor de la motocicleta, identificado como Walter Antonio Mena Gutiérrez, falleció de manera inmediata tras el impacto frontal contra un taxi que presuntamente realizó un giro indebido e invadió el carril contrario.

Su acompañante, Ronald Antonio Alemán Leyva, sufrió heridas graves y fue trasladado de urgencias a un centro asistencial.

Vecinos del sector señalaron que la intersección es peligrosa y carece de señalización adecuada.