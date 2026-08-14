Motociclista muere en triple colisión en Managua

Víctima estaba a cuadra y media de su casa.

Un motociclista de 33 años, identificado como Norland Bernardo Chávez López, falleció en una triple colisión en el kilómetro 27 de la Carretera Sur en Managua, cuando intentaba girar a la izquierda para ingresar a su barrio y fue impactado por una minivan que circulaba a exceso de velocidad, según informaron las autoridades.

Su acompañante, Marcos Antonio Sánchez Alemán, resultó gravemente herido.

Un segundo motociclista y su acompañante también resultaron lesionados. El conductor de la minivan intentó huir pero fue capturado a una cuadra del lugar.