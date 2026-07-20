Motociclista muere y mujer resulta herida tras caer a un río en Colombia

Un motociclista perdió la vida y su acompañante resultó gravemente herida luego de que el vehículo en el que se movilizaban se saliera de la carretera, impactara contra un puente y cayera a un río en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, en Colombia, durante la madrugada de este domingo.

El conductor falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el siniestro, mientras que la mujer que viajaba con él fue rescatada por organismos de emergencia y trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que bañistas intentan auxiliar a las víctimas del accidente que mantiene consternada a la comunidad de Yumbo.