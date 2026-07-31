Motociclista queda herido en accidente en Managua

Un motociclista identificado como Guillermo Arana Chávez resultó con graves lesiones tras impactar contra una camioneta cuyo conductor aparentemente irrespetó una señal de alto en el sector de los semáforos del barrio Jonathan González, en Managua.

El hombre fue trasladado en ambulancia en estado delicado. Segundos después del accidente, un sujeto desconocido aprovechó la vulnerabilidad del lesionado para sustraerle su teléfono celular.

Sin embargo, transeúntes persiguieron al ladrón, lo capturaron y lo entregaron a las autoridades policiales.

La Policía Nacional llegó al lugar para investigar el accidente y determinar responsabilidades. El conductor de la camioneta omitió declarar sobre el caso.

El teléfono no fue recuperado debido a que el ladrón ya lo habría vendido. Las autoridades continúan con las investigaciones.