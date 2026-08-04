Motociclista resulta gravemente herido en accidente en carretera Nindirí y Sabana Grande

Un accidente de tránsito en la carretera que conecta Nindirí con Sabana Grande, cerca de la empresa Agrenit, dejó a un motociclista de 50 años con lesiones de gravedad.

José Manuel García Gómez fue impactado por un automóvil rojo que, según testigos, invadió el carril contrario al adelantar.

El motociclista fue catapultado y sufrió múltiples heridas, mientras el vehículo terminó en una cuneta. García fue trasladado a un hospital en Masaya en condición delicada.

Las autoridades de Tránsito Nacional realizan las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades. García, originario del barrio Las Torres, Managua, trabajaba como vigilante de seguridad.