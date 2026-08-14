Motociclista resulta herido tras choque en carretera Nueva León y mujer ebria causa altercado

El conductor Javier Enrique Lira, de 55 años, fue trasladado al Hospital Militar con trauma cerrado de tórax. | 15 palabras

Un motociclista que brindaba servicio de transporte privado resultó lesionado tras ser impactado por un vehículo blanco en el kilómetro 9 de la carretera Nueva a León. Una mujer en estado de ebriedad que viajaba como pasajera protagonizó un altercado.



La fémina, de identidad desconocida, había contratado el servicio por 120 córdobas hacia el municipio de Ciudad Sandino. Tras el incidente vial, la mujer intentó agredir a los presentes y exigía el pago para dar declaraciones. Agentes de la Policía de Tránsito acudieron al lugar para realizar las investigaciones.

Un equipo de la Cruz Blanca trasladó al lesionado, quien presentaba un trauma cerrado de tórax.