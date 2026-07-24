Motociclista sobrevive milagrosamente a accidente en Indonesia 

El conductor de una motocicleta logró salvar su vida de forma casi milagrosa tras un violento accidente de tránsito ocurrido en Sukabumi, Java Occidental, cuando un camión que circulaba a alta velocidad perdió el control al intentar esquivar un giro repentino de otro motociclista.

El vehículo pesado terminó impactando contra un automóvil y la motocicleta que venían en sentido contrario, dejando al motociclista herido tendido en el pavimento a pocos centímetros de perder la vida.

Los habitantes de la zona auxiliaron al conductor, quien quedó ileso según confirmaron los vecinos, y expresaron su asombro ante la escena que mostraba la fragilidad de la vida en cuestión de segundos.