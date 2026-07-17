Motociclista sobrevive prensado entre llantas de góndola en San Rafael del Sur

Juan Espinosa, el motociclista que quedó prensado entre las llantas de una góndola la mañana de este viernes en el kilómetro 42.5 de la comunidad El Salto, municipio de San Rafael del Sur, logró sobrevivir de milagro al brutal impacto cuando el pesado vehículo se incorporaba a la vía desde un parqueo con rumbo a una empresa local.

Los testigos del accidente pensaron que el hombre vivía sus últimos minutos debido a la gravedad de las heridas en su cabeza, pero los pobladores lo auxiliaron de inmediato y lo trasladaron a un centro asistencial.

Las autoridades investigan la responsabilidad de ambos conductores mientras el herido permanece bajo atención médica después de haber salido de su vivienda minutos antes del percance.