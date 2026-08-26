Motociclista y acompañante quedan gravemente lesionados al ser atropellados por una camioneta en la Carretera Norte

Por Heydi Estrada.

Con fracturas en la columna resultó el motociclista Delvin José Rivera Meza, de 25 años de edad y su acompañante Anahí de la Cruz Altamirano, de 22, con graves lesiones en la cabeza al ser impactados por una camioneta.

La colisión ocurrió cuando Rivera circulaba de este hacia oeste en la Carretera Panamericana Norte y el otro vehículo involucrado salía de una gasolinera invadiendo el carril del liviano vehículo e hizo que terminaran estrellándose con la puerta del conductor. Este accidente de tránsito se registró en horas de la tarde de este miércoles 26 de agosto frente a la Fuerza Aérea.

Ambos jóvenes fueron trasladados de emergencia en ambulancia al hospital Alemán Nicaragüense, dónde permanecen bajo cuidado médico producto de la gravedad de las fracturas. Agentes de tránsito realizan las investigaciones y determinarán la responsabilidad de ambos conductores.