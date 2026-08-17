Motociclista y pasajera lesionados al chocar contra taxi por cruzar luz roja en Managua

Darwin Antonio Gutiérrez González y Evelyn de los Ángeles Lezama resultaron lesionados tras estrellarse contra un taxi en la Asamblea Nacional, en Managua, luego de irrespetar la luz roja del semáforo.

El conductor del taxi, Jaime Rivas, circulaba de sur a norte cuando ocurrió el impacto. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Antonio Lenín Fonseca por efectivos de Bomberos Unidos de Nicaragua.

Durante el accidente, oficiales de la policía de tránsito detuvieron al conductor de un taxi por alteración al orden público en supuesto estado de ebriedad. Según se supo, el detenido es amigo de las personas que fueron llevadas al centro asistencial.