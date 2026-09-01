Motociclistas heridos al chocar contra taxi en colonia Primero de Mayo

Jorge Andrés Chavarría Navarro y la joven Abigail Picado resultaron gravemente heridos tras impactar contra un taxi cuando viajaban en motocicleta en la colonia Primero de Mayo, frente al centro de salud Dr. Jacinto Gómez en Managua, según el reporte de las autoridades.

El conductor del taxi, identificado como Orlando Serrano, de 76 años, aparentemente invadió el carril preferencial al realizar un giro a la izquierda, lo que provocó la colisión a solo dos cuadras del destino de los jóvenes.

Debido a la gravedad de sus lesiones, los motociclistas fueron trasladados en un vehículo particular al hospital Manolo Morales, mientras oficiales de tránsito acudieron al lugar para levantar el croquis y determinar las responsabilidades legales.