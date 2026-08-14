Motorizado imprudente atropella y deja lesionada a una banderillera que regulaba el tráfico en el municipio de Mulukukú

Tres personas resultaron lesionadas de gravedad la noche de este jueves, tras registrarse un fuerte accidente de tránsito en el sector conocido como Los Cocos, sobre la salida hacia Siuna en el municipio de Mulukukú.

El hecho captado en cámara de seguridad ocurrió aproximadamente a las 8:43 p.m. cuando una banderillera que realizaba labores de regulación de tráfico vial fue atropellada por dos jóvenes a bordo de una motocicleta que circulaban a exceso de velocidad.

Debido al impacto, tanto la trabajadora como ambos motociclistas sufrieron lesiones de consideración. Todos los involucrados fueron trasladados de urgencia al hospital primario Carlos Fonseca Amador de Mulukukú para recibir atención médica.

De manera preliminar se presume que el exceso de velocidad y la conducción temeraria fueron las causas que provocaron el percance. Agentes de la Policía de tránsito se presentaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

Por Jairo Castillo.