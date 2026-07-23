Motorizado mata a un perrito en un callejón del barrio Carlos Marx de Managua

Dolor e indignación generó la muerte de una mascota familiar, tras ser atropellada por una motocicleta en una de las calles del barrio Carlos Marx, en un video captado en cámaras de seguridad se observa que el conductor circulaba en aparente exceso de velocidad cuando el perrito se cruzó la vía, provocando que las llantas pasaran sobre él.

Los propietarios del animalito tras la perdida, solicitan una sanción para el conductor debido a que a cualquier hora del día circula por la calle angosta sobrepasando los limites de velocidad. Según ellos en la zona hay presencia de niños, quienes podrían ser las próximas víctimas por la conducción temeraria.

Por Jairo Castillo.