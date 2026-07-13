Motorizado muere al derrapar y golpear la cabeza contra un andén en Chinandega

Una muerte violenta tuvo el motociclista Douglas Díaz, tras perder el control de su medio de transporte cuando supuestamente circulaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad sobre la carretera hacia Aserradores, en el municipio de El Viejo, en el departamento de Chinandega.

De acuerdo a información preliminar, el motorizado después que perdió el control derrapó sobre el pavimento e impactó su cabeza contra el andén, sufriendo un trauma craneal, el casco de seguridad aparentemente lo traía como pulsera en su brazo derecho.

Autoridades de la Policía de Tránsito realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del percance vial que enluta a una familia chinandegana e incrementa la lista de personas fallecidas por accidentes en Nicaragua.

Por Jairo Castillo.