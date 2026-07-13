Motorizado muere al estrellarse contra una camioneta en el municipio de La Concepción

Julio César Martínez Guevara, de 40 años de edad, murió producto de un fuerte golpe en la cabeza tras estrellar la moto que conducía contra una camioneta, placas M 138-823.

Testigos indicaron que el motociclista circulaba de oeste a este cuando en una pendiente y curva cerrada perdió el control e invadió el carril contrario, impactando contra la parte frontal lateral izquierda del vehículo, cuyo conductor fue identificado como Jorge Luis Hernández, de 35 años de edad.

La tragedia ocurrió en horas de la tarde del domingo, cerca de un cementerio en el barrio El Rodeo de San Juan de la Concha en La Concepción, departamento de Masaya. Martínez fue trasladado por paramédicos del Benemérito Cuerpo de Bomberos al centro de salud Roberto Salomón Carmona, donde falleció a causa de un trauma craneoencefálico severo más hemorragia masiva.

Agentes de la dirección de tránsito de la Policía de La Concepción se presentaron al lugar para las correspondientes indagaciones.

Por Kathy Molina.