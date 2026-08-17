Motorizado muere en accidente de tránsito en Managua, ¿atropellado o falta de pericia al volante?

Por Nohelia López.

Yader Ariel Martínez Alonso, de 35 años de edad, perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en el sector del puente a desnivel de Rubenia de Managua. De acuerdo con información preliminar, la víctima viajaba solo a bordo de una motocicleta cuando, presuntamente, perdió el control debido al exceso de velocidad e impactó contra un poste del tendido eléctrico.

El fuerte impacto provocó que la víctima falleciera en el lugar, mientras la motocicleta quedó a varios metros después del punto. Al sitio llegaron agentes de la Dirección de Seguridad de Tránsito del Distrito Cinco de la capital, quienes realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente, pues no descartan la hipótesis que pudo haber sido víctima de un atropello, cuyo conductor habría decidido darse a la fuga.

En el lugar también se esperaba la llegada de los familiares del fallecido. Médicos forenses del Instituto de Medicina Legal realizaron el levantamiento del cuerpo. Las autoridades continúan haciendo el llamado a conductores y peatones a cumplir con las leyes de tránsito establecidas para evitar accidentes que terminen en tragedias.