Motorizado pierde la vida al caer desde un puente en el municipio de El Sauce

Lester Francisco Laguna Ruiz, de 36 años de edad, perdió la vida al pasar por un puente y caer desde ese lugar al suelo lleno de piedras en el municipio de El Sauce del departamento de León.

La muerte del motorizado ocurrió la noche de este domingo cuando transitaba por el sector y perdió el control del liviano vehículo. Se desconoce si la víctima iba en estado de ebriedad o la causa de la tragedia.

La Policía del lugar fue avisada y oficiales llegaron a investigar las circunstancias del accidente vial.