Motorizado pierde la vida al estrellarse contra la parte trasera de un camión en Nueva Segovia

Por Carlos Arguijo.

Mauro de Jesús Salcedo Marín, de 26 años de edad, resultó con múltiples lesiones en el cuerpo, tras ser víctima de un accidente de tránsito la noche de este domingo pasado, cuando circulaba a bordo de su motocicleta e impactó contra la parte trasera de un camión que se dirigía en el mismo sentido de sur a norte, en la recta de San Nicolás en la carretera al municipio de Jalapa en el departamento de Nueva Segovia.

Luego del accidente el joven fue auxiliado por habitantes de la zona, quienes lo trasladaron al centro asistencial del municipio de San Fernando, luego fue remitido al hospital del municipio de Ocotal, pero debido a las graves lesiones falleció en el camino.

Según indicaron medios de comunicación locales a la hora del accidente el joven no portaba su casco de protección y aparentemente conducía en estado de ebriedad, pero serán agentes de la Policía quienes determinarán las causas del trágico hecho que deja luto y dolor en una familia nicaragüense.

Se conoció que el cuerpo del joven fue trasladado a la comunidad Villa Nueva, de donde era habitante, ene se lugar se realizarán sus honras fúnebres.