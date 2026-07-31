Motorizado pierde la vida al ser atropellado por un taxi en la comarca Sabana Grande de Managua

Un choque entre una motocicleta y un taxi dejó a una persona fallecida y a otra lesionada la mañana de este viernes en la comarca Sabana Grande de Managua.

Walter Antonio Mena Gutiérrez conducía su motocicleta cuando fue atropellado mortalmente por el taxi, cuyo conductor supuestamente le invadió el carril, con él iba Ronald Antonio Alemán Leiva, quién resultado con graves lesiones, por lo que tuvo que ser llevado a un hospital.

El cuerpo de la víctima fue llevado al Instituto de Medicina Legal, donde le realizarán una autopsia para determinar las causas de la muerte, mientras oficiales de la Policía de la Dirección de Tránsito del Distrito Siete retuvieron al taxista y realizan las investigaciones del suceso.