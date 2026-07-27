Motorizado pierde la vida, luego que supuestamente una camioneta le invadió carril y lo atropelló en El Crucero

Manuel Enrique Katin Rivas, de 25 años de edad, murió cuando era trasladado al hospital Fernando Vélez Paiz después que la moto que conducía fue impactada de manera frontal por una camioneta, propiedad de Alejandra Mercado Rodríguez, quién supuestamente invadió carril en una curva del kilómetro 23 de la Carretera Panamericana Sur hacia el municipio de El Crucero, en la comarca El Cardón.

La parte delantera de la camioneta quedó totalmente destruida, se activaron las bolsas de aire del automotor tras el impacto, lo que evitó un desenlace fatal para la conductora, quién permaneció prensada por varios minutos entre el hierro retorcido del vehículo, ella fue llevada a un hospital por miembros de los Bomberos Unidos de Nicaragua.

Sobre el pavimento quedó un charco de sangre de la víctima, quién habitaba en la comarca San Isidro de La Cruz Verde. Cabe señalar que durante el accidente la Policía de Tránsito detuvo al conductor de una moto, quién viajaba con un amigo en supuesto estado de ebriedad.

Agentes de la institución del orden realizarán las investigaciones correspondiente sobre el accidente vial que deja dolor y luto para una familia nicaragüense.

Por Jairo Castillo.