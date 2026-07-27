Motorizado queda gravemente lesionado al estrellarse contra una cuneta de una calle de Diriamba

Un motociclista de identidad desconocida impactó el liviano vehículo que conducía contra una cuneta cerca del parque central de Diriamba.

El percance vial causó graves lesiones al conductor, quién perdió el control por razones desconocidas.

Agentes de la Dirección de Tránsito de la Policía del municipio de Diriamba se presentaron de forma inmediata en el lugar para realizar las investigaciones correspondientes, mientras miembros de la Cruz Blanca Nicaragüense trasladaron al lesionado al centro hospitalario mas cercano.

Por Luis Campos.