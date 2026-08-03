Motorizado queda gravemente lesionado tras chocar contra un carro en Sabana Grande

Un aparatoso accidente de tránsito registrado en el sector de Agrenic, sobre la carretera que conecta Nindirí con Sábana Grande, dejó como saldo a un motociclista con lesiones de gravedad.

La víctima es el vigilante José Manuel García Gómez, de 50 años de edad y originario del barrio Las Torres del departamento de Managua, quién se desplazaba a bordo de una motocicleta, color negro. Tras la colisión contra un automóvil, color rojo, el motorizado salió proyectado hacia el pavimento, sufriendo múltiples heridas severas, mientras que el liviano vehículo terminó dentro de una cuneta a la orilla de la vía.

Equipos de emergencia se presentaron al lugar para brindar los primeros auxilios, debido a la delicada condición en la que se encontraba la víctima fue remitida de emergencia al hospital comandante Hilario Sánchez Vásquez de la ciudad de Masaya.

Agentes de la Dirección de Tránsito del Distrito Siete de Policía realizan los peritajes e indagaciones para determinar el grado de responsabilidad de ambos involucrados en este percance vial.

Por Geydi Solórzano.