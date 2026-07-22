Motorizado queda lesionado al derrapar en una calle del mercado Israel Lewites de Managua

Esteban Segundo, de 35 años de edad, era atendido por efectivos de la Dirección General de Bomberos después que perdió el control de la motocicleta que conducía en supuesto estado de ebriedad.

Supuestamente al transitar de los semáforos del mercado Israel Lewites una cuadra al norte frenó la llanta delantera y se deslizó sobre arena dispersa en el adoquinado, provocando lesiones de consideración en el cuerpo.

Como acompañante del motociclista viajaba Yamil Sánchez Arcia, quién afortunadamente resultó ileso, mientras oficiales de la Dirección de Transito del Distrito Tres de la Policía de Managua realizaban el croquis del accidente, Esteban Segundo fue trasladado al hospital Fernando Vélez Paiz.

Por Jairo Castillo.