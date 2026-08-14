Motorizado queda lesionado al ser atropellado por un carro en la Carretera Nueva a León

Una alteración al orden público protagonizó una mujer en aparente estado de ebriedad, ella supuestamente viajaba como pasajera en una motocicleta, tras contratar el servicio de transporte privado, pero en el kilómetro nueve de la Carretera Nueva a León, fueron impactados por un carro, color blanco, resultando lesionado el conductor Javier Enrique Lira, de 55 años de edad, con un trauma cerrado de tórax.

Según la mujer, el motociclista había aceptado el viaje por 120 córdobas hacia el municipio de Ciudad Sandino, durante el trayecto ocurrió el incidente vial, ocasionando que la fémina de identidad desconocida se descontrolara, intentando agredir a los presentes.

Un equipo de la Cruz Blanca trasladó al lesionado al hospital militar Dr. Alejandro Dávila Bolaños, mientras que la mujer en su estado de embriaguez exigía un pago para dar declaraciones sobre cómo ocurrió el incidente. El video circula en redes sociales, al lugar se presentaron agentes de la Policía de tránsito para realizar las debidas investigaciones del caso.

Por Jairo Castillo.