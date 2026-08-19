Motorizado y acompañante acusados por la muerte de “Colochito” admiten su culpa

Carlos José Cruz y su acompañante Osiel Gutiérrez, ambos de 21 años de edad, admitieron haber cegado la vida del niño, de 3 años de edad, conocido como “Colochito”, tras atropellarlo el pasado 18 de junio con una motocicleta en el kilómetro 11 de la Carretera Vieja a León para luego darse a la fuga.

La juez María José Morales Alemán los declaró culpable, mientras el fiscal solicitó cuatro años y tres meses de cárcel para Cruz y dos años y seis meses para Gutiérrez.

En las investigaciones se detalló que el día del incidente los sujetos escaparon, vendieron la motocicleta, marca Pulsar, desaparecieron la vestimenta y cascos para evitar ser encontrados, los señalados son originarios del municipio de Villa el Carmen y luego de un mes y cuatro días fueron capturados.

Durante la reconstrucción del accidente, agentes recopilaron evidencias necesarias de aquel jueves en el que el niño, originario de Nandaime, salía de una tienda de conveniencia de la mano del papá y al llegar al andén fue arrebatado hasta caer a varios metros de distancia.