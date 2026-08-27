Motorizado y acompañante causantes de la muerte de “Colochito” fueron condenados a cuatro años y 18 meses de cárcel

Carlos José Cruz fue condenado a cuatro años de cárcel, mientras que su acompañante Osiel Gutiérrez a uno y seis meses. Ambos tienen 21 años de edad y anteriormente habían admitido haber cegado la vida del niño, de 3 años de edad, conocido como “Colochito”, tras atropellarlo el pasado 18 de junio con una motocicleta en el kilómetro 11 de la Carretera Vieja a León para luego darse a la fuga.

En las investigaciones se detalló que el día del incidente los sujetos escaparon, vendieron la motocicleta, marca Pulsar, desaparecieron la vestimenta y cascos para evitar ser encontrados, los señalados son originarios del municipio de Villa el Carmen y luego de un mes y cuatro días fueron capturados.

Durante la reconstrucción del accidente, agentes recopilaron evidencias necesarias de aquel jueves en el que el niño, originario de Nandaime, salía de una tienda de conveniencia de la mano del papá y al llegar al andén fue arrebatado hasta caer a varios metros de distancia.