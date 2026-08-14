Motorizado y su acompañante mueren al estrellarse de frente contra una camioneta en la Laguna de Apoyo

Wilber Leonel Raudes, de 35 años y Andrea Valentina Urroz, de 31, son las dos personas que viajaban en la motocicleta que colisionó contra una camioneta, marca Toyota Hilux. Estos sufrieron un trágico accidente en la bajada de la Laguna de Apoyo y perdieron la vida.

La joven mujer falleció en el lugar del accidente, mientras que Raudes fue trasladado por una unidad de Cruz Blanca al hospital departamental Hilario Sánchez de Masaya, pero lamentablemente falleció minutos después.

Según investigaciones preliminares, al parecer el exceso de velocidad por parte de la motocicleta fue la principal causa, ya que esta se fue a estrellar contra la camioneta que venía subiendo de la Laguna a la comarca El Valle.

Un equipo técnico de la Policía realiza las investigaciones y serán ellos los encargados de determinar las causas y responsabilidades de este accidente que deja luto y dolor a dos familias de este departamento.

Por Martín Orozco.