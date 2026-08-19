Motorizado y su acompañante quedan lesionados al ser atropellados por un carro cerca de la rotonda universitaria

Por Jairo Castillo.

Con lesiones de consideración resultaron dos jóvenes trabajadores de una empresa de refrigeración, tras ser impactada la moto en la que viajaban por un vehículo conducido por una mujer, quién aparentemente colisionó a las victimas cuando realizó un giro hacia a la izquierda. El accidente de transito ocurrió la noche de este martes en las cercanías de la rotonda Rigoberto López Pérez una cuadra al norte.

Los jóvenes fueron identificados como Gerardo Antonio Bojorge y Jonathan José Montalván, se dirigían a realizar un labor de mantenimiento a un aire acondicionado cuando ocurrió el choque vial. Las víctimas fueron llevadas a un hospital público por miembros de la Cruz Blanca, mientras agentes de tránsito realizaban el croquis vial.