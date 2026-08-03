Motorizados armados de pistolas asesinan a un hombre e hieren a tres en una calle de Matagalpa

Eduardo Salvador Sandoval Peña, de 46 años de edad, conocido con el alias “Palín”, murió tras recibir varios balazos a manos de delincuentes que se trasladaban en motocicletas la madrugada de este domingo en el departamento de Matagalpa.

Palín estaba sentado a la orilla de la carretera, junto a Walter William García Flores, de 41 años; Wilmer José Valle Sinclair, de 33 y un adolescente, de 17, quienes resultaron heridos de bala y trasladado por equipos de primeros auxilios al hospital regional César Amador Molina.

Oficiales de la Policía llegaron al lugar a realizar las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del ataque armado. Los pistoleros huyeron con rumbo desconocido.