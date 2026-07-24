Muere 20 días después el hombre que cayó desde las gradas del estadio de béisbol Roque Tadeo en Granada

Tras 20 días de permanecer bajo cuidados intensivos se confirmó el fallecimiento de Vidal Espinoza, quién fue víctima de un grave accidente el pasado 28 de junio en el estadio Roque Tadeo Zavala del departamento de Granada.

El hombre permanecía ingresado en el Hospital Amistad Japón–Nicaragua, tras la severa caída desde una de las graderías de la infraestructura deportiva. La víctima se encontraba disfrutando de un partido de béisbol cuando, por razones aún no esclarecidas, perdió el equilibrio y cayó al vacío. El fuerte impacto fue amortiguado inicialmente por una motocicleta estacionada en la zona para posteriormente golpear de forma contundente contra el suelo, lo que provocó que quedara inconsciente de inmediato.

Pese a los constantes esfuerzos del personal médico y la esperanza de sus familiares y conocidos, las complicaciones derivadas del trauma terminaron provocando su deceso. La noticia ha generado conmoción entre familiares, amigos y la comunidad que siguió de cerca la evolución de su estado de salud, quienes a través de diversos medios han manifestado su solidaridad y condolencias ante la irreparable pérdida.

Por Geydi Solórzano.